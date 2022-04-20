В Азербайджане назначены новые прокуроры Ходжалинского, Дашкесанского и Товузского районов.

В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана сообщили, что в связи с этим подписаны приказы Генеральным прокурором Кямраном Алиевым.

Согласно информации, прокурор Ходжалинского района Шахин Иманов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Дашкесанского района. Прокурор Дашкесанского района Маариф Гусейнов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Товузского района.

Прокурором Ходжалинского района назначен старший следователь по особо важным делам следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией Аваз Алиев.