В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 12 апреля до вечера 13 апреля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, ночью и утром 13 апреля местами на полуострове порывы ветра достигнут 25-30 м/с.

Как сообщили Minval в Национальной службе гидрометеорологии, в северных и западных районах Азербайджана с 12 по 14 апреля ожидаются осадки. На отдельных территориях пройдут ливни, возможны грозы и град, в высокогорных районах — снег.

Западный ветер усилится до 20-25 м/с, 12-го апреля порывы ветра достигнут 28-33 м/с.