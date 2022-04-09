Прекращение торговых отношений, инициированное украинским правительством, будет стоить России около 6 млрд долларов ежегодно.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает «Униан».

«Запрет российского импорта будет блокировать ежегодные валютные поступления минимум на 6 млрд долларов. Это значит — эти средства не получит бюджет врага, он не сможет их направить на финансирование войны. Мы закрепили это сегодня юридически, решением Кабинета министров», — сказала она.

Также сегодня правительством принято решение о принудительном отчуждении имущества двух российских банков на территории Украины.

«Мы приняли решение об изъятии корпоративных прав финансовых учреждений, которые полностью или частично принадлежат резидентам России, речь идет о «Сбербанке России», о «Акционерном промышленном инвестиционном банке». Украина взимает часть финансовых активов в виде прав, средств, которые есть на счетах, облигаций, депозитных сертификатов. Следующий шаг — решение СНБО, но важный шаг правительство сделало уже сегодня», — отметила Свириденко.

«Мы должны ограничивать импорт товаров, которые производим сами, это мы делаем, у нас есть перечень критического импорта, обычного, мы имеем стимулировать внутреннего производителя», — сказала первый вице-премьер.