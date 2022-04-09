В пятницу, 8 апреля, глава МИД РФ Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном сообщил, что США и Франция отказались от взаимодействия с Россией в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В сущности он подтверди то, что стало ясно еще после «холодного» приема оказанного сопредседателям МГ ОБСЕ президентом Ильхамом Алиевым в конце 2020 года, где им было объявлено, что Азербайджан так и не дождался от посредников действенных усилий по урегулированию карабахского конфликта и решил его самостоятельно, освободив, в соответствии с четырьмя резолюциями Совбеза ООН, оккупированные армянскими силами территории. Нагорно-карабахского конфликта, как и самого этого понятия, в политическом и дипломатическом поле более нет. Отсюда логически следовало, что и необходимость в каких-либо услугах сопредседателей обанкротившейся Минской группой, также отпала.

Вторжение России в Украину привело к изоляции этой державы на международной арене, сделав невозможным какое-либо сотрудничество с ней США, Франции, в том числе и в урегулировании армяно-азербайджанских отношений. Это не означает, что каждая из стран, являвшихся в прошлом сопредседателями посреднической Минской группы, полностью отстраняются от решения остающихся проблем. США, как сверхдержава, имеет голос в решении проблем в любой точке мира. Россия остается подписантом и исполнителем трехстороннего заявления, положившего конец 44 дневной войне 2020 года, а ее «миротворческий» контингент дислоцирован на территории Карабаха, где проживает армянское население. Франция, как страна-председательствующая в Евросоюзе, выдвинула президента Совета ЕС Шарля Мишеля, в качестве посредника между Азербайджаном и Арменией.

Турция, осуществляющая вместе с Россией мониторинг за прекращением военных действий в Карабахе, а также Иран, участвуют в обеспечении прочного мира и восстановлению сотрудничества в регионе.

Однако Минская группа, с ее надуманными и оказавшимися нереализуемыми предложениями, двусмысленным поведением ее сопредседателей, отправлены в архив истории дипломатии. Смею надеяться, навсегда и без сожаления.

Ведь Минская группа, в отличие от самой ОБСЕ, не являлась институциональной структурой, а имела специальный статус. Такие структуры именуются на английском — Ad hoc. Они создаются тысячами, чаще для обсуждения и реже для решения каких-либо проблем и по определению является временными и вспомогательными. По выполнению поставленной задачи или при отпадении необходимости, структуры, подобного типа, не распускают, не ликвидируют, а попросту перестают ими пользоваться и более не обращаться к ним.

Теперь Минская группа, ее состав, деятельность, наработки и предложения, будет представлять интерес лишь для историков, конфликтологов и начинающих дипломатов. А тем временем глава МИД Армении на той же пресс-конференции с участием Лаврова невразумительно пролепетал, что: «международное сообщество продолжает видеть урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства МГ» и его это обнадеживает. Э нет, Мирзоян, Минская группа умерла, так умерла.

Расим Мусабеков

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