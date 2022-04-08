Музыкальный фестиваль ЖАРА в солнечном Баку в этом году не состоится. Об отмене ежегодного шоу сообщил в своем инстаграме певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Исполнитель отметил, что это связано с ситуацией в мире, но точных причин отмены фестиваля, который уже 5 лет он организовывал с Григорием Лепсом, не назвал.

«В связи со сложившейся в мире ситуацией мы вынуждены объявить о том, что фестиваль ЖАРА в этом году в Баку не состоится. Но, учитывая то, что Sea Breeze Resort был и остается излюбленным местом бакинцев и гостей города, мы сделаем все возможное для того, чтобы не разочаровать наших гостей», — говорится в сообщении.

Однако одновременно с отменой фестиваля ЖАРА организаторы анонсировали новое шоу — Sea Breez Summer Fest. В объявлении сказано, что все билеты, купленные ранее на ЖАРУ, действительны на новый международный фестиваль. На афише нового концерта — Баста, Jah Khalib и певица Zivert.