Байден заявил, что сказал Путину о недопустимости вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он в ходе телефонного разговора ясно дал понять российскому президенту Владимиру Путину, что вторжение России в Украину недопустимо и приведет к введению санкций в отношении Москвы, а также увеличению военного присутствия США в Европе.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что если он сделает какие-то дальнейшие шаги, пойдет на Украину, с нашей стороны будут серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе. Это будет высокая цена [для России]», — утверждал Байден, общаясь с журналистами в штате Делавэр, передает ТАСС.

После этого представители СМИ поинтересовались у президента, считает ли он, что вторжение РФ на Украину стало менее вероятным после его разговора с Путиным. «У меня есть ощущение, что он [Путин] согласился с тем, что с середины месяца [января] мы проведем три крупные конференции в Европе с участием наших должностных лиц высокого ранга (речь о переговорах РФ и США в Женеве 10 января, а также обсуждениях в рамках Совета Россия — НАТО и ОБСЕ — прим.). <…> Он не выражал несогласия по поводу чего-либо из этого. Он изложил некоторые из своих опасений касательно НАТО, США и Европы, мы изложили наши», — сказал глава вашингтонской администрации. По его мнению, некоторые из этих вопросов можно обсудить на упомянутых переговорах. «Но я ясно дал понять, что они могут сработать только в случае деэскалации с его стороны. <…> Я всегда рассчитываю на переговоры и достижение прогресса», — добавил Байден.

Как сообщает в свою очередь пресс-пул Белого дома, журналисты также спрашивали у Байдена, могут ли западные страны ввести рестрикции против РФ, если она сохранит военное присутствие на границе с Украиной. «Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но мы ясно дали понять, что он не может <…> вторгаться в Украину», — ответил президент США.