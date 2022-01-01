Председательство в Совете Евросоюза перешло к Франции, Макрон рассказал о планах

Франция с 1 января 2022 года приступает к исполнению обязанностей председателя Совета Европейского союза на ближайшие полгода, сменив Словению, передает РИА Новости.

В задачи страны-председателя Совета ЕС входит организация его работы, формирование повестки и графика. Французские министры будут председательствовать на заседаниях профильных министров ЕС, содействовать достижению компромиссов, принятию решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза — Европейской комиссией и Европарламентом.

Как рассказал журналистам в Брюсселе европейский дипломат, Франция планирует за шесть месяцев организовать порядка двух тысяч встреч на различных уровнях, 400 из них пройдут на французской территории.

Значимым внешнеполитическим событием французского председательства станет саммит ЕС-Африка, который должен пройти в Брюсселе 17-18 февраля. По его итогам Евросоюз намерен объявить о новом масштабном «пакете инвестиций» для африканских стран.

Кроме того, на саммите ЕС в конце марта европейские лидеры планируют одобрить «Стратегический компас» — первую общеевропейскую стратегию в области обороны и безопасности.

Франция, которая с 1 января 2022 года стала председателем Совета Европейского союза вместо Словении, намерена укреплять суверенитет Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении, передает France 24.

По словам французского лидера, суверенная Европа — это та Европа, которая может «контролировать свои границы». Глава государства отметил, что кризис на восточной границе Европейского союза продемонстрировал, как важно защищать свои территории.

В связи с этим Макрон подчеркнул, что защита границ — это главный приоритет и условие для обеспечения безопасности жителей Европы и принятия миграционного вызова. Помимо прочего, считает глава Франции, это предотвратит появление ситуаций высокой напряженности и гибридных войн.