Армяне возмутились туфлями дочери Пашиняна за $1 379

Туфли за 1 379 долларов США Мариам Пашинян, дочери премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вызвали негодование у населения страны.

Как пишет сайт Armday.am, Мариам Пашинян выложила фото, на которых видно ее туфли всемирно известного дизайнера «Manolo Blahnik».

Средняя стоимость этой обуви начинается примерно с 500 долларов США. Сайт выяснил, что данная обувь «Manolo Blahnik», которую носит дочь премьер-министра РА стоит 1 379 долларов США.

“Возможно, Мариам Пашинян позже опубликует информацию о том, что туфли — не оригинал, а просто дешевая копия. Учитывая, что в стране уровень крайней бедности, а из-за капитуляции, подписанной ее отцом, сегодня многие лишены даже собственного дома и земли”, — отмечает сайт.