Ученые: Кофе снижает риск преждевременной смерти

Ученые из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов выяснили пользу кофе для организма. По их словам, его употребление снижает риск заболеваний печени и уменьшает риск смерти, пишет издание The Mirror.

Исследователи проанализировали данные 95,5 тысяч человек из Биобанка Великобритании. Выяснилось, что риск хронических болезней печени снижается на 21 процент у тех, кто регулярно пьет кофе, при этом вероятность избежать смерти повышается на 40 процентов, а благодаря кавеолу и кафестолу, содержащимся в кофе, на 20 процентов уменьшается риск жирового гепатоза печени. По словам автора исследования Оливера Кеннеди, это открытие важно для тех стран, где из-за низких доходов населения у людей почти нет возможностей на качественную медицинскую помощь.