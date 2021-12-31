В Польше спасатели помогут животным пережить новогоднюю ночь

В Варшаве сотрудники ветеринарно-спасательной службы выйдут на улицы города в новогоднюю ночь, чтобы оказать помощь животным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное сообщение организации.

«Они будут помогать животным, которые испугались звуков фейерверков и убежали от своих хозяев <…> Ночь с 31 декабря на 1 января – чрезвычайно тяжелое время для животных, которые обычно плохо реагируют на звуки пиротехники. И им нужно помочь», — отметили в службе.

Специалисты обратились к жителям Варшавы с просьбой связаться в случае обнаружения испуганного или раненого животного. После обращения на место приедет бригада спасателей, которые окажут первую доветеринарную помощь.

В случае, если у животного окажется чип, то владелец будет немедленно проинформирован. Если нет, то оно будет направлено в приют.