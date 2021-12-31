В Нидерландах при запуске самодельного фейерверка погиб ребенок

В городке Хаксберген на востоке Нидерландов 12-летний мальчик погиб, 11-летний пострадал во время запуска фейерверка при помощи самодельного устройства, сообщает местная полиция.

«В Хаксбергене 12-летний мальчик погиб в результате несчастного случая во время применения самодельного устройства с молотом. Сам мальчик не запускал устройство, а был сторонним наблюдателем… Пострадавший был доставлен в больницу санитарной авиацией, где скончался от полученных травм. Также с травмами госпитализирован 11-летний мальчик», — говорится в сообщении полиции.

По данным местных СМИ, дети наблюдали, как взрослый мужчина запускал фейерверк с помощью самодельной установки во время уличной вечеринки с участием четырех семей.

Такая самодельная установка с металлическим молотом — klaphamer — является популярной традицией в голландском регионе Твенте и не запрещена в Нидерландах.

При этом власти Нидерландов объявили в очередной раз запрет на продажу и запуск фейерверков на территории страны под Новый год в связи с загруженностью врачей и больниц из-за коронавируса.