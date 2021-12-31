Увеличилось количество покупателей беспилотников «Байрактар»

Увеличилось количество стран, закупающих турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, сыгравшие важную роль во Второй карабахской войне.

После Азербайджана БПЛА экспортируются в Украину, Польшу, Марокко, Эфиопию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Туркменистан, Тунис, Ливию, Ирак и Сирию.

Кроме того, в них заинтересованы Венгрия, Сербия, Нигерия, Ангола, Катар и Албания.

Следует отметить, что первым покупателем БПЛА стал Азербайджан, сыгравший важную роль в достижении победы в 44-дневной Отечественной войне.

В настоящее время ведется разработка беспилотника Bayraktar TB3, который может взлетать и приземляться как с взлетно-посадочной полосы, так и с палуб боевых кораблей.

В целом по итогам 2021 года общий объем экспорта турецкой оборонной промышленности достиг рекордного уровня. 228 турецких товаров военного назначения поставлены в 170 стран мира. Наряду с Bayraktar TB2 продолжались поставки оперативно-тактических ударных беспилотников Anka, а также вооруженных квадрокоптеров Kargu. Проведены успешные испытания переносных дронов-камикадзе Alpagu с искусственным интеллектом. Началось тестирование ударных квадракоптеров Boyga.