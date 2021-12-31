Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

НАТО готова к диалогу с Россией в рамках заседания Совета НАТО — Россия, которое состоится 12 января, передает РИА Новости, ссылаясь на публикацию генсека альянса Йенса Столтенберга.

«Поговорил с госсекретарем (США Энтони) Блинкеном о важности деэскалации значительной российской военной мощи на и около Украины. НАТО выступает единым фронтом. Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО — Россия, который пройдет 12 января», — написал Столтенберг в Twitter.

Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия — НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.