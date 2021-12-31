Талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды

Движение «Талибан» не будет заставлять мужчин отращивать бороды, несмотря на рекомендацию не брить их. Об этом сообщила пресс-служба министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

По словам представителей ведомства, ношение бород является лишь рекомендацией, талибы не будут заставлять афганцев отращивать бороду и преследовать кого-либо за ее отсутствие.

Ранее сообщалось, что министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока Афганистана, который с августа 2021 года контролируется движением «Талибан», опубликовало директиву, запрещающую женщинам передвигаться по стране без сопровождения «родственника мужского пола», сообщает Independent Media.

Директива адресована представителям транспортных компаний. Также в ней содержится призыв не включать музыку в машинах во время поездки.