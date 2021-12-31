В Ираке 20 человек из одной семьи нашли убитыми

Двадцать человек из одной семьи обнаружены убитыми в доме в иракской провинции Бабиль, говорится в заявлении командования операциями ВС Ирака в провинции, которое приводит агентство INA.

«Силы безопасности выполняли действия в отношении разыскиваемых лиц, укрывавшихся в доме, хозяин которого открыл стрельбу по силам безопасности, ранив двоих военных. Силы безопасности из спецназа, имея судебное разрешение, окружили дом, хозяин которого отказался сдаваться. После того, как они вошли в дом, они нашли убитыми 20 членов его семьи, находившихся в нем», — сообщается в информации.

По информации ряда иракских СМИ, в четверг мужчина, находящийся в розыске по обвинению в терроризме, застрелил в доме членов своей семьи, среди которых были женщины и дети, после чего покончил с собой.