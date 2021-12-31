Кадырову присвоили звание заслуженного правозащитника Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его родители были объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании «Грозный».

В публикации отмечается, что решение об этом подписал уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев. О нем он заявил на встрече в торжественной обстановке, на которой поприсутствовали сотрудники аппарата правозащитного института республики.

Кадырова наградили за «исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа».

Отец главы региона, первый президент Чечни Ахмат Кадыров, был посмертно награжден за «беспримерное мужество и стойкость в защите прав чеченского народа, беззаветную преданность национальным традициям, исламским ценностям, за проявленную государственную мудрость и стоическое терпение».

Также был отмечен вклад первого президента республики в защиту прав народа Чечни на собственный исторический выбор.

Мать руководителя республики Аймани Кадырова была удостоена награды «за выдающиеся заслуги в защите прав граждан». По информации распоряжения, Кадырова внесла значительный вклад в оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Также отмечается ее многолетняя деятельность в общественной и благотворительной сферах.