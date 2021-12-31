Зеленский захотел переименовать свою партию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию «Слуга народа» перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием фамилии главы государства, сообщает РИА Новости, со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».

«Зеленский хочет переименовать партию «Слуга народа» ближе к парламентским выборам… По их словам, на Банковой обсуждается вариант, по которому «Слуга народа» будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдет на выборы», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.