Саакашвили признался, что у него есть внебрачная дочь

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него с грузинской певицей Софией Нижарадзе есть дочь Элис Мария Саакашвили, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Саакашвили в Facebook.

«Это первый Новый Год, когда из экранов телевизоров вместе со своей мамой (Софией Нижарадзе — прим. ТАСС) вас будет приветствовать самая маленькая участница новогоднего концерта телеканала Mtavari Arkhi Элис Мария Саакашвили — моя самая любимая девочка и самая маленькая дочь», — написал экс-президент.

Бывший лидер Грузии поздравляет всех жителей страны с наступающим Новым Годом и надеется, что 2022 год будет годом перемен. «Я поздравляю вас с [наступающим] Новым Годом. В 2022 году мы обязательно должны изменить все так, чтобы наши дети стали более задорными и счастливыми», — добавил он.