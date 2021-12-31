Саакашвили: Что бы они ни делали, я их совсем не боюсь

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook, что восстанавливается после «реабилитации» и его радует «вера в победу».

«Что бы они ни делали, я их совсем не боюсь. Теперь главное единство и подготовка к решительной атаке. Скоро наступит время этой атаки», — отметил политик, не уточнив, что именно имеет в виду.

Накануне Саакашвили вернулся в тюрьму после лечения в военном госпитале после голодовки. По его словам, он «физически слабый, но морально мужественный». Его сторонники заявили, что власти силой вернули Саакашвили в тюрьму, он сам этого не хотел.