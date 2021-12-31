Эрдоган: Желаю, чтобы новый год принес мир и счастье моему народу и всему человечеству

«В 2021 году Турция, как и многие страны, столкнулась с такими проблемами, как стихийные бедствия, вызванные изменением климата, напряженность, вызванная нестабильностью в разных странах, и горькие последствия волны миграции».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении к народу, передает АПА.

Эрдоган сказал: «Мы столкнулись с такими проблемами, как последствия кризиса и пандемии в регионах, особенно в Сирии и Афганистане. Пандемия также показала, что развитые страны недостаточно сильны, чтобы противостоять мировому кризису. На фоне этого Турция смогла успешно преодолеть экономический кризис и кризис безопасности».

Президент Эрдоган подчеркнул, что они вступают в период, когда ощутят положительные результаты борьбы и страданий: «Желаю, чтобы новый год принес мир и счастье моему народу и всему человечеству».