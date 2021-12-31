Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений с США в случае введения новых санкций

Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что введение масштабных западных санкций против России может привести к полному разрыву отношений с Вашингтоном. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

По его словам, во время переговоров Байден упомянул, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в частности, в военной и экономической сферах.

«Наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — сказал Ушаков.

Путин также заявил, что такие ошибки Запада будут расценены потомками как ошибка.

«А таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать», — привел слова президента РФ Ушаков.

Переговоры Байдена с Путиным 30 декабря длились около часа. Президент США заявил, что подходы в отношениях к РФ будут зависеть от действий Кремля.