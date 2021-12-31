Лавров: Москва и Минск будут развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада

Россия и Беларусь намерены развивать военное сотрудничество в связи с неготовностью Запада идти на компромиссы.

Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Хотел бы отметить, что работа наших внешнеполитических ведомств направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путем. Тем не менее в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения Программа согласованных действий во внешней политике содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, а также развитию военного сотрудничества», — сказал он.

По словам министра, важным подспорьем в такой работе станет обновленная Военная доктрина Союзного государства, утвержденная Высшим госсоветом 4 ноября. «Она в полной мере учитывает значительные изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе, произошедшие за последние годы», — подчеркнул Лавров.

Отметим, 10 ноября Лавров и глава МИД Беларуси Владимир Макей подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы. Обновленную Военную доктрину Союзного государства России и Беларуси лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства.