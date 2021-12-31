Совбез ООН продлил на четыре года мандат механизма по борьбе с терроризмом

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил в четверг резолюцию, предусматривающую продление до 31 декабря 2025 года мандата Исполнительного директората Контртеррористического комитета (КТК) Совбеза.

Uолосование прошло в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

Данная структура отслеживает выполнение странами ключевых положений базовых антитеррористических резолюций Совбеза – 1 373 и 1 624. Первый документ, принятый после терактов в США в 2001 году, постановляет, что все страны должны предотвращать и объявить вне закона финансирование террористических актов и поддержку лиц и организаций, замешанных в этой деятельности. В резолюции 1624 2005 года содержится призыв к государствам бороться с подстрекательством к терроризму.