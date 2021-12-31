В США одобрят бустерные прививки для подростков

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в начале 2022 года собирается одобрить применение бустерных прививок от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, регулятор собирается принять соответствующее решение уже на следующей неделе, 3 января. Кроме того, медики намерены разрешить применение бустерной дозы вакцины для детей от 5 до 11 лет с ослабленной иммунной системой.