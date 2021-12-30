В тюрьмах Израиля содержатся 547 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению

В израильских тюрьмах на сегодня содержатся 547 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению. Об этом сообщает в четверг Общество палестинских пленных.

В сообщении Общества отмечается, что 29 декабря к пожизненному заключению приговорили палестинца Юсуа Зухура, который содержится в тюрьме с 2019 года по обвинению в убийстве еврейского поселенца.

Зухур приговорен также к 15 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере 483 тыс. долларов. Он стал третьим палестинцем, приговоренным к пожизненному заключению за последний месяц.

По данным Общества палестинских пленных, в израильских тюрьмах в целом содержатся около 4 550 заключенных-палестинцев, в том числе около 170 детей и подростков.