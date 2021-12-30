Чавушоглу ответил на отношение России к Организации тюркских государств

В Анкаре считают, что Россия не должна рассматривать в качестве угрозы те организации, членом которых является Турция. С таким заявлением выступил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью 24 TV.

«Так же, как мы не рассматриваем их как угрозу, Россия не должна рассматривать организации, членом которых является Турция как угрозу для нее. На саммите в Стамбуле мы не просто поменяли название (организации). Мы приняли ряд важных решений, мы приняли план действий до 2040 года», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении России к Организации тюркских государств. Его слова приводит ТАСС.