Калын напомнил о готовности Турции помочь России и Украине в деэскалации

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара серьезно обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной и готова сыграть роль в деэскалации ситуации. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, «в этом вопросе снижение напряженности в интересах каждого».

«Если есть роль, которую Турция может сыграть в реализации политики так называемой разумной дипломатии и результативного дипломатического процесса в этот период, то конечно, наш президент с радостью выполнит ее», — заявил Калын.