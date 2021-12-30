Турецкий посол уверен в развитии братских связей между Баку и Анкарой

Азербайджано-турецкое братство и впредь будет развиваться и укрепляться.

Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на мероприятии Международного фонда тюркской культуры и наследия под названием «Солидарность детей тюркского мира».

Посол сообщил, что Международный фонд тюркской культуры и наследия участвует не только в деле признания личностей тюркских народов, но и в мероприятиях, связанных с их именами:

«В связи с тем, что эти земли являются землями наших отцов, мы должны передавать всю суть нашего братства будущим поколениям, а также оберегать всю культуру, историю, выдающихся личностей всего тюркского мира от Казахстана до Турции. С данной точки зрения радостно видеть здесь детей из различных тюркских стран», — добавил Д.Багчи (цитата по Report).