Талибы не будут наказывать сотрудничавших с прежними властями Афганистана

Руководство движения «Талибан» распорядилось не наказывать тех, кто работал в на предыдущее руководство Афганистана, сообщил в четверг официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим.

На своей странице в твиттере он опубликовал выдержки из речи Верховного лидера Исламского Эмирата, шейха Аль-Хадиса Хайбатуллы Ахундзады, в которой упоминается ряд его рекомендаций для «всех гражданских и военных институтов» власти.

«Уважать мое решение о помиловании. Не наказывать сотрудников прошлой системы (власти) за прошлые преступления», — указано в первом пункте.

В другом пункте отмечается, что «все афганцы смотрят на нас сейчас и у них есть ожидания от нас с тем, чтобы вы стали их средством к миру и защите их достоинства».

Западные СМИ отмечают, что ряд неправительственных организаций как раз обвиняет талибов в преследовании и наказаниях людей просто за то, что они работали в госструктурах при прежней власти.

Главари талибов еще несколько месяцев назад, во время захвата власти в Афганистане, заверяли, что готовы амнистировать госчиновников, военных и полицейских.