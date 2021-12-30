Историк назвал роковую ошибку Гитлера в начале Второй мировой

Решение об остановке наступления немецкой армии близ французского города Дюнкерк в начале Второй мировой войны стало роковой ошибкой фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом рассказал историк Джеймс Холланд в документальном фильме «48 часов до победы» (48 Hours To Victory), его слова приводит Daily Express.

По словам специалиста, силы вермахта в мае 1940 года могли окружить союзные войска во Франции, фактически положив конец войне. Однако 24 мая Гитлер отдал командирам своих танковых дивизий, которые продвигались к Дюнкерку, приказ остановить наступление. Холланд назвал такой шаг фюрера «абсолютно катастрофической и потенциально фатальной ошибкой», которая, вероятно, стоила ему победы во Второй мировой.