Адвокат Саакашвили рассказал о тяжелом состоянии экс-президента после перевода в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после выписки из госпиталя и возвращения в камеру находится в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Нику Гвамарию.

По его словам, охрана тюрьмы привела политика на встречу со своими защитниками под руки, передвигаться самостоятельно экс-президент не мог. «Он очень слаб, заторможен в связи с принятыми успокоительными медицинскими препаратами», — рассказал Гвамария.

Адвокат добавил, что Саакашвили не пытался оказывать сопротивление во время конвоирования из больничной палаты в камеру, так как находился в инвалидной коляске. «Завтра он сделает важные заявления», — отметил юрист.

О переводе Саакашвили из госпиталя обратно в тюрьму 30 декабря сообщила его девушка Елизавета Ясько. Ей не передали информацию о его состоянии здоровья. Ранее она утверждала, что у политика начались проблемы с памятью и развились заболевания, которые могут привести к инвалидности.