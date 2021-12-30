Захарова — о нормализации отношений между Ереваном и Анкарой

Нормализация турецко-армянских отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе.

Об этом сказала сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает АПА.

«Мы считаем, что нормализация отношений между Анкарой и Ереваном способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе, формированию атмосферы доверия и добрососедства. Напомню, что мы не только комментируем эту тему. Если посмотрите в исторической перспективе Россией сделано не мало, как страной, на практике желающей улучшить отношения между этими двумя странами. Назначение Анкарой и Ереваном специальных представителей с целью нормализации отношений, на наш взгляд, является логичным и разумным шагом. Россия неоднократно заявляла о готовности оказать посреднические усилия», — подчеркнула представитель МИД России.