В Турции началась вакцинация отечественным препаратом TURKOVAC

В больнице японо-турецкой дружбы Çam ve Sakura («Сосна и Сакура») в Стамбуле в четверг началось применение отечественной вакцины TURKOVAC.

Препарат уже используется при вакцинации жителей столицы, передает «Анадолу».

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа накануне привился отечественным препаратом в качестве бустерной дозы в Городской больнице Анкары.

Коджа настоятельно рекомендовал соотечественникам отдавать предпочтение отечественной инактивированной вакцине.

Минздрав Турции ранее выдал разрешение на экстренное применение вакцины TURKOVAC.

Серийное производство вакцины организовано в юго-восточной провинции Шанрыурфа.