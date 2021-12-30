В Турции началась вакцинация отечественным препаратом TURKOVAC

В больнице японо-турецкой дружбы Çam ve Sakura («Сосна и Сакура») в Стамбуле в четверг началось применение отечественной вакцины TURKOVAC.
Препарат уже используется при вакцинации жителей столицы, передает «Анадолу».
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа накануне привился отечественным препаратом в качестве бустерной дозы в Городской больнице Анкары.
Коджа настоятельно рекомендовал соотечественникам отдавать предпочтение отечественной инактивированной вакцине.
Минздрав Турции ранее выдал разрешение на экстренное применение вакцины TURKOVAC.
Серийное производство вакцины организовано в юго-восточной провинции Шанрыурфа.