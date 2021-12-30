Иран сообщил о запуске в космос ракеты с исследовательским оборудованием

Иранские власти объявили в четверг о запуске в космос ракеты с исследовательским оборудованием, сообщает Associated Press (AP).

Представитель министерства обороны Ирана Ахмад Хосейни пояснил, что речь шла о ракете-носителе легкого класса «Симург», задача которой заключалась в доставке в космос трех исследовательских аппаратов.

Иранские СМИ цитируют Хосейни, пояснившего, что «в рамках этой космической миссии мы впервые отправили в космос сразу три аппарата с экспериментальным оборудованием».

При этом AP отмечает, что на данный момент неясно, удалось ли вывести эти аппараты на орбиту.

Как правило, иранские запуски ракет в космос вызывают осуждение со стороны США, считающих, что под видом освоения космоса Иран испытывает технологии, нужные ему для баллистических ракет. В Тегеране же утверждают, что имеют полное право на освоение ракетных технологий и на компромиссы с США по этой теме не пойдут.

Запуск ракеты в космос прошел на фоне проходящих в Вене переговоров по иранской ядерной проблеме.