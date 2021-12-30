В Дагестане зафиксированы первые случаи заражения штаммом «омикрон». Информацию о заболевании во время совещания главы региона с руководителями органов власти республики озвучил руководитель управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

«Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм «омикрон» распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики. Определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших. Новый вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа на коронавирусную инфекцию», — сообщил руководитель республиканского Роспотребнадзора, не уточнив число заболевших новым штаммом.

По словам главного санитарного врача региона, 70 процентов больных COVID-19 в республике не соблюдают масочный режим в общественных местах, участвуя в массовых мероприятиях.