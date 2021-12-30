Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави

Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что его вывезли в тюрьму в городе Рустави, передает РИА Новости.

По данным на личной странице Саакашвили в Facebook, он доставлен в тюрьму Рустави. Адвокат Саакашвили Ника Гварамия в настоящее время ожидает разрешения на встречу со своим подзащитным.

«Сейчас меня волнует только то, жив ли он (Саакашвили — ред.) и не причинили ли ему каких-либо увечий», — передает слова Гварамии телекомпания «Мтавари архи».