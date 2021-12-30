В Казахстане отменили обязательное использование русского языка в рекламе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, сообщила пресс-служба президента.

Ранее сообщалось, что принятыми поправками в законодательство внесены нормы, направленные на изложение традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на государственном (казахском) языке. И только при необходимости – на русском и других языках.

Согласно действовавшему до настоящего времени законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках, а при необходимости и на других языках.

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, комментируя проект данного закона, ранее заявлял, что не согласен с утверждениями о том, что в республике ведется дерусификация наружной рекламы. По словам чиновника, «никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского языка, никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках».