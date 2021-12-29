В США женщина сбросила 72 кг, чтобы тушить пожары

Жительница США в 43 года похудела на 72 килограмма, чтобы исполнить мечту детства и стать пожарным, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Пенни Ливер из Техаса с детства была спортивным ребенком, но в колледже начала стремительно набирать вес. Ситуация вышла из-под контроля, когда весы под американкой показали 143 килограмма. Испугавшись за свою жизнь, женщина решила сесть на диету.

«Я была активной и худой, могла делать все, что хотела», — рассказала Пенни.

Всего за 15 месяцев Пенни похудела на 72 килограмма, и теперь женщина уверяет: она родилась заново. Ливер может покупать понравившуюся одежду, гулять на дальние расстояния, ходить по магазинам. Но, что самое главное для американки, ей удалось исполнить мечту детства.

В 2021 году женщина стала пожарным, присоединившись к команде добровольцев. Кроме того, Пенни стала слушателем в пожарной академии и следующей осенью планирует получить лицензию.