Главы России и Беларуси сыграли со звездами хоккея

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров в Стрельне по Санкт-Петербургом приняли участие в товарищеском матче со звездами российского хоккея. Встреча завершилась со счетом 18:7 в пользу команды «белых», за которую играли оба президента, сообщает «Интерфакс».

Путин забил семь шайб, открыв счет уже на третьей минуте, Лукашенко ― две, его сын Николай ― четыре.

Президент России выступал в форме под номером 11, Лукашенко ― под номером «один». Президенты играли в одной команде, но в разных пятерках, отмечает телеграм-канал радиостанции «Маяк».

В матче участвовали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов, а также сотрудники российских и белорусских спецслужб.

За несколько дней до матча РИА Новости сообщало, что участников встречи отправили на карантин.

Лукашенко находился в России с двухдневным визитом. Он принял участие в неформальной встрече государств ― участников СНГ и провел переговоры с Владимиром Путиным. Президенты договорились о кооперации в авиастроении, проведении совместных военных учений в 2022 году, а также обсудили договоренности в рамках Союзного государства.

