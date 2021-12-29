Джонсон просит сограждан проявить благоразумие при праздновании Нового года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду заявил, что жителям Великобритании следует проявить благоразумие при праздновании Нового года, сделав бустерную дозу вакцины от коронавируса.

«Я разговаривал с врачами, которые говорят, что доля пациентов, которые не получили бустерную дозу, в отделениях интенсивной терапии достигает 90%. Если вы вообще не вакцинированы, то вероятность того, что вы попадете в больницу, в восемь раз выше», — приводят британские СМИ слова Джонсона.

«Я думаю, что все должны отмечать Новый год разумно и благоразумно», — отметил он.

По его словам, несмотря на то, что «омикрон» «очевидно мягче, чем «дельта», он «продолжает создавать реальные проблемы».

В Великобритании двумя дозами вакцины привито 82% населения, бустерную дозу получили 57% жителей страны старше 12 лет.

За период пандемии в Великобритании было выявлено более 12,3 млн случаев заражения вирусом и около 148 тыс. смертей от последствий заболевания.