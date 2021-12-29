Что нашли в капсуле времени в Ричмонде

В американском городе Ричмонд вскрыли капсулу времени, найденную под снесенным памятником генералу войск Конфедерации Роберту Ли. Процедурой руководила археолог Кейт Риджуэй, уточняет «Газета.ру».

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Изначально у историков были опасения по поводу сохранности вещей из-за того, что контейнер находился под воздействием влаги, однако оказалось, что в течение 130 лет жидкость почти не испортила документы.

В капсуле было обнаружено множество артефактов XIX века, среди которых протоколы заседаний местной масонской ложи, купюры и монеты Конфедеративных штатов Америки, путеводитель по Ричмонду, деревянные значки с флагом Конфедерации и масонским символом, книга «Минуты солдатской жизни в Северовирджинской армии» (армия Конфедерации, которой командовал генерал Ли с 1861 по 1865 года) с закладкой, на которой был изображен портрет автора произведения Карлтона Маккарти, Библия, несколько газет, осколки пуль и многие другие вещи.

В ближайшее время планируется высушить бумагу, после чего исследователи надеются более подробно изучить найденные артефакты.

О закладке капсулы для потомков в пьедестале памятника генералу Конфедерации Роберту Ли было известно из новости, опубликованной в местной газете в 1887 году. Тем не менее, к удивлению исследователей, в декабре 2021 год были обнаружены сразу две капсулы, вскрытие одной из которых произошло ранее.

Генерал Роберт Эдвард Ли участвовал в Гражданской войне в США на стороне войск южных штатов, объединившихся в образование под названием Конфедеративные штаты Америки. В последний год войны его назначили главнокомандующим войск южан, а с капитуляции его армии в Аппоматтоксе началась капитуляция всех войск Конфедерации. Он скончался в 1870 году.

Позже ему установили множество памятников в южных штатах и даже выпустили памятную монету в 1925 году, однако, начиная с 2017 года после беспорядков в городе Шарлотсвилль между ультраправыми и леворадикалами, статуи в его честь стали сносить по всей территории США.