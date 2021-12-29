Подруга Саакашвили бьет тревогу: Состояние критическое, он практически всё время лежит

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас находится в критическом состоянии. Об этом заявила его украинская избранница, депутат Верховной рады Елизавета Ясько. По словам девушки, соответствующую информацию ей передал украинский консул, которому разрешили посетить Саакашвили.

«Состояние критическое, он практически всё время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки», — заявила Ясько на своей странице в Facebook.