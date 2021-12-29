Ученые смоделировали внешность фараона Аменхотепа I

Ученые из Каирского университета благодаря компьютерной томографии смогли узнать, как примерно выглядел фараон Аменхотеп I. Об этом сообщил «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что саркофаг с мумией обнаружили еще в XIX веке. Образец настолько хорошо сохранился, что вскрывать его не захотели.

Теперь с помощью КТ исследователи смогли создать трехмерные модели человека, спрятанного под повязками.

«Виртуально сняв с мумии маску и бинты, мы подробно изучили тело. Аменхотепу I было около 35 лет, когда он умер. Его рост составлял около 170 сантиметров, а еще он был обрезан и имел хорошие зубы», – указала профессор радиологии Каирского университета Сахар Салим.

На теле фараона обнаружили 30 амулетов и уникальный золотой пояс с бусинами. Эксперты полагают, что он был похож на своего отца: имел узкие нос и подбородок, вьющиеся волосы и слегка выступающие вперед верхние зубы.