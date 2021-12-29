Путин доволен итогами саммита СНГ

Неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), прошедший в Санкт-Петербурге 28 декабря, был очень продуктивным. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными. Мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ», — сказал глава российского государства.

Накануне он назвал создание СНГ оправданным шагом. По его словам, по очень многим направлениям между странами углубилась интеграция. По мнению президента РФ, «сохранившиеся связи со времен СССР играют положительную роль», в том числе позволяют проходить «тяжелое время пандемии». Путин пояснил, что созданные в те годы коммуникации и предприятия дают России возможность преодолевать трудности пандемии.