Прокремлевского экс-президента Молдовы Додона подозревают в хищении $12 млн.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон стал подозреваемым по уголовному делу о хищении 12 миллионов долларов. Об этом сообщил сам Додон после окончания допроса по делу, передает «Sputnik Молдова».

«Мне сказали, что я подозреваемый, не обвиняемый. Все, кто проходит по этому делу — подозреваемые <…> Я пришел, готов сотрудничать с теми, кто ведет это дело. Мы готовы обсуждать все, потому что у нас нет никакой вины», — заявил Додон.

По его словам, дело связано с событиями, произошедшими до 2008 года, когда он был министром экономики и торговли Молдовы.

21 декабря Додона вызвали в Генпрокуратуру Молдовы для допроса по уголовному делу о хищении государственных средств в особо крупном размере. По версии следствия, в 2008 году руководство молдавской государственной компании Energocom с помощью преступной схемы присвоило себе 11,9 миллиона долларов из бюджета.

По данным Генпрокуратуры, деньги похитили по предварительному согласованию с должностными лицами министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также лицами из-за границы.

Официально Додон занимал пост министра экономики и торговли Молдовы с 2006 года по сентябрь 2009 года. В 2016 году он стал президентом Молдовы. На президентских выборах в ноябре 2020 года Додон проиграл экс-премьеру республики, лидеру партии «Действие и солидарность» Майи Санду.