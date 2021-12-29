«Ряд проблем в Карабахе так и не решен»: в России перечислили возможные в 2022 году военные конфликты

США руками других стран в 2022 году могут развязать сразу несколько военных конфликтов в разных уголках планеты, уверен политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил это тем, что таким образом Штаты пытаются удержать падающее влияние в мире.

Наиболее вероятным в 2022 году Марков считает военной столкновение России и США руками украинской армии.

«Второй возможный конфликт — между Китаем и США по поводу Тайваня, здесь вероятна такая периферийная вспышка», — предположил политолог.

Он также допустил удар Израиля и США по Ирану, что спровоцирует ответ, вероятнее всего, с помощью террористических методов.

«Не исключен также конфликт в Ливии. Там 24 декабря должны были пройти выборы, но их отложили — нынешнее руководство в Триполи боится проиграть. В этом конфликте завязаны с одной стороны Турция и США, с другой — Египет, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия. По большому счету, это тоже конфликт по поводу контроля над энергоносителями», — объяснил Марков.

Вероятно, по его мнению, и продолжение конфликта между Арменией и Азербайджаном, поскольку ряд проблем в Карабахе так и не решен. Также перманентно существует возможность вспышки арабо-израильского конфликта. Марков отметил, что в следующем году она не выше, чем в текущем, но и забывать о ней нельзя.

Также возможно столкновение между Венесуэлой и Колумбией руками США. В Сирии в каком-то формате тоже возможен конфликт — Турции может понадобиться внешний конфликт для введения ЧС внутри страны.

«США, как можно заметить, так или иначе могут участвовать практически во всех столкновениях. Это естественно. Страна сейчас падает с точки зрения экономики, идеологии и морального лидерства», — заключил политолог.