Кадыров назвал личным мнением слова о присоединении Украины к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своим личным мнением слова о том, что Украину следует присоединить к России. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в инстаграме.

По словам Кадырова, он высказал свое мнение о присоединении Украины «как гражданин, беспокоящийся за свою республику» и страну.

«Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации, западные, европейские государства потихоньку приближаются на границы нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы, если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия», — заявил Кадыров (цитата по РИА Новости).

«Что касается Зеленского и того, что я сказал про Украину, то я и сейчас повторюсь: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов тоже, они часто объявляют войну против своего народа, своей религии, и это очень страшно для всех нас. Я думаю, что украинский народ выйдет и скажет свое мнение, позицию и определится со своими взглядами. Нам Запад не принесет пользу», — добавил глава Чечни.

Он отметил, что готов в качестве добровольца «отстаивать позиции своего государства, президента и народа».

Отвечая на вопрос о наличии военных сил для «решения» украинского вопроса, Кадыров ответил отрицательно . «Армия, которая у нас есть — это министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий», — добавил Кадыров (цитата по ТАСС).

26 декабря Кадыров заявил в ходе пресс-конференции, что Украину нужно присоединить к России, если президент страны Владимир Зеленский продолжит текущую политику.