В Москве назвали западные фильмы и компьютерные игры «частью гибридной войны» против России

Выходящие за рубежом фильмы и компьютерные игры насквозь пропитаны желанием представить Россию в негативном свете. С таким заявлением выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Главные герои и антагонисты с русскими фамилиями, очевидно, обладают утрированными личностными качествами как в компьютерных играх, так и в разных произведениях, подчеркнул Бастрыкин. Зарубежные авторы умышленно «вшивают» в сюжет логику противостояния якобы «русской угрозе», что делает такие произведения латентным оружием пропаганды, передает «Свободная пресса».

Как отметил глава СК РФ, Запад специально навязывает российской молодежи неправильные ценности и идеалы, а вестернизация культуры может негативно сказываться на культурном суверенитете страны.