США оставят в Средиземном море авианосец из-за Украины

Военное руководство США приняло решение оставить атомный авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на неназванного представителя Пентагона.

Как заявил источник, авианосец типа «Нимиц» (Nimitz) вместе с группой из пяти кораблей ВМС Соединенных Штатов должен был направиться на Ближний Восток, однако ее маршрут был изменен для обеспечения «постоянного присутствия в Европе».

По словам представителя военного ведомства, шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился временно оставить ударную группу в акватории Средиземного моря, где она в настоящее время и размещена. Он также отметил, что это было необходимо для обеспечения поддержки американским союзникам и партнерам в регионе.