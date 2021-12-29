В Одессе азербайджанец расстрелял криминального авторитета из окружения Лоту Гули

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел 28 декабря в бильярдном клубе «Арена» на Генуэзской улице в Одессе.

Как сообщают украинские СМИ, в результате стрельбы из пистолета пострадали двое. Один человек ранен в руку, у второго — пулевое ранение в голову. Он без признаков жизни.

Как сообщили в полиции, правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый — гражданин Азербайджана — зашел и сразу начал стрелять. Убитым оказался некто Назир Алиев, преступный «авторитет» из окружения покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции. Алиев находился возле Гули в момент убийства последнего.

Задержанный стрелок – его земляк Шохраддин Гулиев.

Источник в прокуратуре считает, что «речь идет о «воровской войне» — переделе сфер влияния в криминальном сообществе Одессы».